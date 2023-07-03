《恶鬼》恐怖程度更上层楼！金泰梨秒变脸vs吴正世秒红眼眶超精彩！维持10%收视水准（EP.3-4）

SBS金土剧《恶鬼》以金银姬编剧搭上两名演技派演员金泰梨与吴正世，未开播就受到许多观众期待，开播后也以全韩平均AGB收视率10%左右的佳绩开跑，第二周高了一些些，第三第四集开出11%、10%，维持一样的水准。

能维持漂亮的收视，金银姬、金泰梨与吴正世等剧组人员绝对功不可没，比起一、二集，编剧在三、四集上走出了更多悬疑氛围，虽然看似开始解谜，事情却愈渐扑朔迷离且往更可怕的方向发展，金泰梨的恶鬼演技，以及和吴正世面对面飙戏，完全就是全场Highlight……观众对於《恶鬼》可说是佳评如潮。

（以下涉及剧透）



两集剧情，具散影（金泰梨 饰）和廉海上（吴正世 饰）为了追查散发女鬼叫什么名字、来历为何而四处奔波，在旧名「樟镇里」的地方遇上「自杀鬼」，又在「百次谷」遇到「异乡鬼」。具散影更意外得知妈妈有段秘密，明明是百次谷出身的人却从未说过。

最高潮在具散影被鬼上身后，对前来的廉海上笑著喊了一句「好久不见」，廉海上因她唤醒了过往的阴影。金泰梨的笑、吴正世的红眼眶，两名演员瞬间转换情绪，同场飙戏令观众相当过瘾，不禁跟著沉浸在那样恐惧的氛围里。



▼具散影被鬼上身后，操控水族馆老板的场面亦受赞许



김태리 악귀 쓰인 연기 미쳤음

너무 무서워요#악귀 pic.twitter.com/vrVJglvu2o — 로즈 (@RosearthOo) June 30, 2023

而最悬疑的，是具讲谟（陈善圭 饰）的出现。具散影看见了许许多多异乡鬼后，崩溃的奔跑起来，途中却在反光的玻璃窗里看见了爸爸具讲谟，具讲谟以鬼魂的方式重新出现？这代表是什么意思？



另外，有观众开始猜测散发女鬼就是具讲谟找的樟镇里失踪女童李木端，而带走她并施法害死她的巫师崔满月是廉海上奶奶（金海淑 饰）的母亲，指出以巫师出身的年代来看，廉海上奶奶相当符合其女儿的年纪。



악귀 오늘 나온 단서들

‘댕기’서에 최만월 1914년생 무속인이라고 쓰여 있고 오정세 친할머니인 김해숙은 정축년 86세로 나오는데 찾아보면 1937년생이라 최만월 딸 아닐까 아이를 굶겼다가 죽여 댕기에 혼을 깃들게 하고 태자귀를 만들어 번 돈으로 집안이 대대로 부유한 것 같음 . . pic.twitter.com/StSOc90Zhx — 취향 (@loverdramas) June 24, 2023

下集预告，具散影与廉海上除了持续处理异乡鬼带来的灾祸，似乎又遇上了一连串疑案，具散影对於散发女鬼的上身再次崩溃。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻