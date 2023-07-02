【韓網熱帖】訂閱了 SHINee 珉豪的 Bubble，感覺跟我的能量不太合拍

原PO分享了他與SHINee珉豪能量不太合拍的原因，引發網友討論～。

「有人訂閱 SHINee 珉豪的 Bubble 嗎？從凌晨5點就熱情滿滿，跟我的能量不太合拍。他每天都這樣嗎？每天這樣的話我要換去泰民了。」、「過了12點說完晚安剛睡著，早上5點半就發訊息說加油吧...」

韓國網友評論：

1. 好像健身教練kkkk

2. 瘋子kkk但好可愛

3. 他會在週末早上6點40分發訊息問是不是在睡懶覺kkkk

4. 中午12點還會再出現，問大家有沒有吃飯，沒起床的話會說趕快起床吃飯kkkk

5. IG也差不多，一天之內PO出健身房、皮拉提斯、籃球三次運動，我看了都要昏倒

6. 訂閱珉豪Bubble就能過上勤奮的人生

7. 珉豪總是在紀念日和紀念時間發Bubble，感動

8. 0525 1209 完全是鬧鐘

9. 出道16年仍是火花四濺不知放棄的男人

10. 珉豪真的好健康kkk身體和精神都是

11. 今天也是被珉豪Bubble叫醒，又回去睡了kkk他不僅活力滿滿，有事時還總會在公告或新聞出來之前提前告知和擔心大家... 真的好細心、好溫柔T^T

12. 睡醒仍躺著滑手機的我看到這篇PO文，感覺骨頭被打了一下

#SHINee #珉豪

Edit：Sani

出處：https://theqoo.net/hot/2846284046

圖：FB@SHINee

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