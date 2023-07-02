MAMAMOO華莎與12歲年上企業家戀愛5年？所屬社今日回應：「因為是藝人的私生活，很難確認」

上月30日，有韓媒報導，MAMAMOO華莎已經與比自己大12歲的企業家A某熱戀了5年。

據報導，1983年出生的A某目前經營個人事業，5年前從事音樂行業時，因華莎的積極追求而發展爲戀人關係。



本月1日，華莎作爲嘉賓突然出現在 PSY 的演唱會上，傳達了與新所屬社 P NATION 簽訂專屬合約的消息。PSY 說道自己在經營一家名為 P NATION 的小公司，現在有一個重要的合約，同時華莎登場了。華莎也說：「幾分鐘前成爲了 P NATION 家族，不是表演，而是剛剛真的簽了合約。」 讓許多人大吃一驚。



隔了兩天後，今日（2日）華莎的新所屬社 P NATION 就華莎的戀愛傳聞回應：「因爲是關於藝人的私生活，所以很難確認，希望大家諒解。」



而華莎在2014年作爲女子組合 MAMAMOO 成員出道，憑藉〈Um Oh Ah Yeh〉、〈Decalcomanie〉、〈Yes I am〉等熱門歌曲獲得人氣。 2019年以〈twit〉SOLO 出道的華莎以〈Maria〉、〈I’m a B〉等歌曲作爲 SOLO 歌手也大顯身手。和 P NATION 簽約後，華莎也表示不會失去感恩之心，會一直真心用音樂和舞台報答大家，期待她之後的發展啊～



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