MAMAMOO華莎爆與12歲年上企業家相戀5年！對方是初戀、主動追求一年，過往與輝人對話被翻出：「錯過一定會後悔」

據韓媒報道，最近與合作9年的公司RBW合約期滿、轉簽P-NATION的華莎，已經和比她大12歲的企業家甜蜜交往了5年，而且是華莎主動追求成功！

Sports Seoul引用多為業內人士稱，華莎戀人A某1983年出生，目前經營個人事業。 A某5年前從事音樂產業時被華莎積極追求，因而成為戀人。



某位與二人相識已久的人士透露：「A某因為華莎比自己小12歲且是大眾熟識的藝人，一開始沒有貿然接受追求。 畢竟有年齡差距，以及普通人和藝人這道現實的墻壁，考慮了很多。」

但華莎沒有放棄，在MBC《我獨自生活》裡展現「烤腸吃播」等跳脫藝人印象的灑脫面貌及真誠用心，最終打開了A的心扉。

該人士還透露，每當華莎即將做出重大決定時，A某總是給他衷心的建議，相當於華莎的精神導師。



此外，華莎2018年出演《人生酒館》時和隊友兼老友輝人的一段對話也再次引起關注。 當時華莎說自己的性格是一旦深陷戀情便會放棄自尊：「他是很平凡的人。 一開始把我推開了，似乎是對我的職業和形象有些成見。 追求1年終於交往。」還自曝節目播出時已交往2年半！



華莎透露輝人得知她戀愛時激動到哭出來，輝人解釋道：「惠真總是在單戀，所以我經常幫她出主意。 某天她說『輝人啊我戀愛了」，我開心到眼淚流出來，兩個人拉著手一邊轉圈圈一邊哭泣。」

華莎：「因為我被人深深傷過，輝人總是很擔心我。 這次我也覺得如果錯過一定會後悔。」



2019年華莎也曾提到男友，在SBS綜藝《俘獲芳心頻道》介紹新歌《TWIT》時更透露對方是初戀：「是我第一個也是最後一個男人。 追了他一年，但交往後他對我更加無法自拔。凌晨5點我說想吃東西，他都會買來送給我。」



這件事還登上報紙整版頭條，韓網友紛紛祝福：「看來華莎真的很愛他」、「好久沒見過紙質報紙的整面頭版」、「年齡差有點大...」、「是36歲和24歲交往耶」、「交往5年真的蠻久了，祝幸福」、「華莎比同齡人早熟，跟年上交往合適蠻」、「前公司沒能續約就爆料，嘖嘖」、「 為什麼罵前公司，要罵也是罵現公司沒擋住啊」。

對於戀情報道，華莎所屬社謹慎表示「正在確認中」。



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