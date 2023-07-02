MAMAMOO华莎与12岁年上企业家恋爱5年？所属社今日回应：「因为是艺人的私生活，很难确认」

上月30日，有韩媒报导，MAMAMOO华莎已经与比自己大12岁的企业家A某热恋了5年。

据报导，1983年出生的A某目前经营个人事业，5年前从事音乐行业时，因华莎的积极追求而发展爲恋人关系。



本月1日，华莎作爲嘉宾突然出现在 PSY 的演唱会上，传达了与新所属社 P NATION 签订专属合约的消息。PSY 说道自己在经营一家名为 P NATION 的小公司，现在有一个重要的合约，同时华莎登场了。华莎也说：「几分钟前成爲了 P NATION 家族，不是表演，而是刚刚真的签了合约。」 让许多人大吃一惊。



隔了两天后，今日（2日）华莎的新所属社 P NATION 就华莎的恋爱传闻回应：「因爲是关於艺人的私生活，所以很难确认，希望大家谅解。」



而华莎在2014年作爲女子组合 MAMAMOO 成员出道，凭藉〈Um Oh Ah Yeh〉、〈Decalcomanie〉、〈Yes I am〉等热门歌曲获得人气。 2019年以〈twit〉SOLO 出道的华莎以〈Maria〉、〈I’m a B〉等歌曲作爲 SOLO 歌手也大显身手。和 P NATION 签约后，华莎也表示不会失去感恩之心，会一直真心用音乐和舞台报答大家，期待她之后的发展啊～



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