【韩网热帖】订阅了 SHINee 珉豪的 Bubble，感觉跟我的能量不太合拍

原PO分享了他与SHINee珉豪能量不太合拍的原因，引发网友讨论～。

「有人订阅 SHINee 珉豪的 Bubble 吗？从凌晨5点就热情满满，跟我的能量不太合拍。他每天都这样吗？每天这样的话我要换去泰民了。」、「过了12点说完晚安刚睡著，早上5点半就发讯息说加油吧...」

韩国网友评论：

1. 好像健身教练kkkk

2. 疯子kkk但好可爱

3. 他会在周末早上6点40分发讯息问是不是在睡懒觉kkkk

4. 中午12点还会再出现，问大家有没有吃饭，没起床的话会说赶快起床吃饭kkkk

5. IG也差不多，一天之内PO出健身房、皮拉提斯、篮球三次运动，我看了都要昏倒

6. 订阅珉豪Bubble就能过上勤奋的人生

7. 珉豪总是在纪念日和纪念时间发Bubble，感动

8. 0525 1209 完全是闹钟

9. 出道16年仍是火花四溅不知放弃的男人

10. 珉豪真的好健康kkk身体和精神都是

11. 今天也是被珉豪Bubble叫醒，又回去睡了kkk他不仅活力满满，有事时还总会在公告或新闻出来之前提前告知和担心大家... 真的好细心、好温柔T^T

12. 睡醒仍躺著滑手机的我看到这篇PO文，感觉骨头被打了一下

#SHINee #珉豪

Edit：Sani

出处：https://theqoo.net/hot/2846284046

图：FB@SHINee

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