金南佶「2023粉絲見面會臺北場」明日（2日）14：16起售！全場皆可參加HI-BYE活動

近距離見到金南佶的機會來了！

曾主演《名不虛傳》、《熱血司祭》、《解讀惡之心的人們》、《Island》等電視劇並累積大批粉絲的演員金南佶，於今年（2023年）舉辦巡迴粉絲見面會《Again》。《Again》意味著恢復疫情前的日常生活與文化，並再次與全球粉絲們見面，以感謝粉絲們的愛和支持。

此次巡迴見面會也有「臺北場」，將於下月（8月）18日週五晚間八點舉行。演出地點於「Zepp New Taipei」（新莊宏匯廣場），全場坐席。明日（2日）14：16在「KKTIX」網站開放售票。

據主辦方「超級圓頂」官方Facebook粉絲專頁表示，票價分為$4,000（1樓 VIP 區）、$3,800（1樓座位區）、$3,600（2樓座位區）、$ 1,900（1樓身心障礙席）。凡購票者，演出後皆可參加HI-BYE活動。而「限量VIP福利」為：優先入場＋藝人親筆簽名海報＋10人一組的合照（演出前，按座位號先後順序，整隊入場合照）。

繼‎首爾場的《Candy》‎後，官方再公開金南佶於東京場演唱的《Lemon》片段，不少網友稱讚：「日文發音也太棒了吧」、「希望公司可以上傳更多金代表唱歌的影片！」、「拜託製作DVD讓我永久收藏」等。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞