金南佶「2023粉丝见面会台北场」明日（2日）14：16起售！全场皆可参加HI-BYE活动

近距离见到金南佶的机会来了！

曾主演《名不虚传》、《热血司祭》、《解读恶之心的人们》、《Island》等电视剧并累积大批粉丝的演员金南佶，於今年（2023年）举办巡回粉丝见面会《Again》。《Again》意味著恢复疫情前的日常生活与文化，并再次与全球粉丝们见面，以感谢粉丝们的爱和支持。

此次巡回见面会也有「台北场」，将於下月（8月）18日周五晚间八点举行。演出地点於「Zepp New Taipei」（新庄宏汇广场），全场坐席。明日（2日）14：16在「KKTIX」网站开放售票。

据主办方「超级圆顶」官方Facebook粉丝专页表示，票价分为$4,000（1楼 VIP 区）、$3,800（1楼座位区）、$3,600（2楼座位区）、$ 1,900（1楼身心障碍席）。凡购票者，演出后皆可参加HI-BYE活动。而「限量VIP福利」为：优先入场＋艺人亲笔签名海报＋10人一组的合照（演出前，按座位号先后顺序，整队入场合照）。

继‎首尔场的《Candy》‎后，官方再公开金南佶於东京场演唱的《Lemon》片段，不少网友称赞：「日文发音也太棒了吧」、「希望公司可以上传更多金代表唱歌的影片！」、「拜托制作DVD让我永久收藏」等。

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