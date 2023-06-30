车银优吃冰淇淋男友照公开！约会既视感太强，网昏迷：「根本是狐狸、想当那枚勺子」

感谢车银优，让大家的眼睛再一次获得净化......！

车银优昨日在个人IG PO出3张日常生活照片，不到一天就获得五百多赞，因为男友约会既视感真的太强啦！

车银优的PO文留言只有一杯冰淇淋 贴图、没有文字说明。 照片中他穿著简单的印花白T恤和牛仔裤，看起来完全是素颜出镜：



手里拿著一个冰激凌，嘴角也沾了一抹冰淇淋 。 不仅抬头对视瞬间让人超心动，低头时的修长睫毛、害羞笑容也十分犯规~





韩网友为车银优随手一拍的美貌惊叹，纷纷留言：「我想成为那杯冰淇淋 」、「我来当勺子」、「嘴角沾了冰淇淋 ，分明是在勾引！」、「车银优似乎把人的欲望想得太简单」、「手臂血管是怎么回事」、「根本是foxy boy」、「等一下，我的心脏...」、「最后那张不要笑啊！让人过分心动...」、「只是看著都会笑出来」、「真的是取向破坏者，无论偏好什么类型都会为车银优折服」、「神亲手捏的作品」、「如果我这样做一定会被说好脏... 果然长相最重要」、「这发型不能算帅吧？ 只是因为在车银优头上才好看吧...？」 、「比漫画更像漫画」、「想生个这样的儿子，看著都开心」。



此外，车银优最近接拍新剧《Wonderful World》，与金南珠、金刚於、林世美等合作，医大休学生「权善律」，预计明年开播。



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