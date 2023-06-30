BTS柾國將正式開始SOLO活動！確定在7月14日發行「夏日歌曲」〈Seven〉，專輯也在準備中！

30日，BIGHIT MUSIC 通過 weverse 傳達BTS防彈少年團柾國將在7月14日下午1點（韓國時間）發表個人單曲〈Seven〉的消息。

〈Seven〉是一首具有輕快的旋律和充滿夏日氣息的夏日歌曲，可以感受到柾國獨有的魅力。同時還公開〈Seven〉的封面圖，白色背景加上歌曲名字〈Seven〉和柾國的英文名字（Jung Kook）、數字「7」等。



所屬社也提到：「柾國即將正式展開SOLO活動，希望多多期待並支持單曲〈Seven〉以及隨後將會展開更豐富的活動。」消息一公開，網友們也紛紛表示：「哦！終於要來了嗎」、「一首單曲怎麼能滿足我？」、「為什麼今天不是7月14日？快點來吧」、「柾國終於要開始SOLO活動了嗎」、「大霧要來了」、「真希望現在就可以聽到」等等。



同天柾國也通過 weverse 直播和粉絲們互動，他說：「大家應該等了很久了吧？但是現在不是專輯而是單曲，覺得可惜的阿米們應該很多？」柾國也表示專輯正在準備中，希望大家知道這些，並多多期待要發行的單曲。

정국피셜 Seven 굉장히 좋다구...!

디싱 먼저 시작하고 앨범도 준비하고 있대 pic.twitter.com/6Hxp9IBHcO — 피크 (@peachcrush_jk) June 29, 2023

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