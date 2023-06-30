MAMAMOO华莎爆与12岁年上企业家相恋5年！对方是初恋、主动追求一年，过往与辉人对话被翻出：「错过一定会后悔」

据韩媒报道，最近与合作9年的公司RBW合约期满、转签P-NATION的华莎，已经和比她大12岁的企业家甜蜜交往了5年，而且是华莎主动追求成功！

Sports Seoul引用多为业内人士称，华莎恋人A某1983年出生，目前经营个人事业。 A某5年前从事音乐产业时被华莎积极追求，因而成为恋人。



某位与二人相识已久的人士透露：「A某因为华莎比自己小12岁且是大众熟识的艺人，一开始没有贸然接受追求。 毕竟有年龄差距，以及普通人和艺人这道现实的墙壁，考虑了很多。」

但华莎没有放弃，在MBC《我独自生活》里展现「烤肠吃播」等跳脱艺人印象的洒脱面貌及真诚用心，最终打开了A的心扉。

该人士还透露，每当华莎即将做出重大决定时，A某总是给他衷心的建议，相当於华莎的精神导师。



此外，华莎2018年出演《人生酒馆》时和队友兼老友辉人的一段对话也再次引起关注。 当时华莎说自己的性格是一旦深陷恋情便会放弃自尊：「他是很平凡的人。 一开始把我推开了，似乎是对我的职业和形象有些成见。 追求1年终於交往。」还自曝节目播出时已交往2年半！



华莎透露辉人得知她恋爱时激动到哭出来，辉人解释道：「惠真总是在单恋，所以我经常帮她出主意。 某天她说『辉人啊我恋爱了」，我开心到眼泪流出来，两个人拉著手一边转圈圈一边哭泣。」

华莎：「因为我被人深深伤过，辉人总是很担心我。 这次我也觉得如果错过一定会后悔。」



2019年华莎也曾提到男友，在SBS综艺《俘获芳心频道》介绍新歌《TWIT》时更透露对方是初恋：「是我第一个也是最后一个男人。 追了他一年，但交往后他对我更加无法自拔。凌晨5点我说想吃东西，他都会买来送给我。」



这件事还登上报纸整版头条，韩网友纷纷祝福：「看来华莎真的很爱他」、「好久没见过纸质报纸的整面头版」、「年龄差有点大...」、「是36岁和24岁交往耶」、「交往5年真的蛮久了，祝幸福」、「华莎比同龄人早熟，跟年上交往合适蛮」、「前公司没能续约就爆料，啧啧」、「 为什么骂前公司，要骂也是骂现公司没挡住啊」。

对於恋情报道，华莎所属社谨慎表示「正在确认中」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究