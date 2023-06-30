EXO綜藝節目錄製前突然取消！韓媒爆料：有成員不願意去！SM：成員之間沒協商好

EXO回歸在即，原定的節目錄製計畫卻被取消。

EXO將於7月10日發行第7張正規專輯《EXIST》，近期正在緊鑼密鼓地籌備回歸工作中。 原本團隊定於27日錄製綜藝節目《Kiling Voice》的節目，卻在錄製前夕突然宣佈取消，令大粉絲很不解。 SM娛樂解釋並非取消錄製，只是成員之間還有意見沒有協商好，才向DINGO要求更改錄製日期。



但據韓媒爆料稱，是因為某位成不願意參與錄製節目，才使得錄製計畫延期。 該成員並非是因為核算問題與公司產生矛盾的CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN），而令有其人。 粉絲們原以為隊內矛盾已經和解，但事實似乎並非如此，消息曝光後也引來了不少粉絲的擔憂。DINGO方面則稱：「《Killing Voice》錄製已經確認定在其他日期了，我方所知道的是藝人們為了展現更好的表演需要更多的時間練習。」



《Kiling Voice》是一檔音樂綜藝節目，邀請歌手們登台以Live的形式演唱歌曲的Highlight部份，是不少回歸歌手們經常會選擇出演的節目，能夠更好的起到宣傳作用。

此外，EXO第7張正規專輯《EXIST》將於7月10日上線，30日下午6時（韓國當地時間）將率先公開新曲《Hear Me Out》。

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