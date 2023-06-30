D社独家揭秘：李政宰是T.O.P演《鱿鱼游戏2》的推手！娱乐圈里的好兄弟，他和女友在T.O.P家秘密约会

BIGBANG前成员T.O.P（崔胜铉）是如何搭上《鱿鱼游戏2》这班车的呢？

28日，Netflix公开《鱿鱼游戏2》新演员阵容，因为大麻丑闻而暂停活动很久的T.O.P出现在照片中，从而引发了网民们的热议，众人十分好奇形象跌落谷底的他为何能够出演全球火爆的大热剧。 当天傍晚，D社就独家揭秘了，T.O.P进组靠的是《鱿鱼游戏》的大男主李政宰。



D社於2014年曝光了李政宰和现三星电子会长李在熔前妻、大象集团千金林世玲在热恋的消息，当时拍到他俩秘密约会的场所就是位於汉南洞T.O.P的家，两人在T.O.P的高级住宅里见面。

李政宰和T.O.P的关系在圈内并非秘密，两人是关系特别好的兄弟，因为有共同爱好而结缘，曾经同游香港，还前往林世玲的餐厅品尝红酒。 这次李政宰为了拯救弟弟的事业也花费了不少心血，此前他也曾想要将对方引进自己的公司，后来因为种种原因没能成功。 如今在自己主演的《鱿鱼游戏》中帮弟弟找个角色显然要容易得多，而李政宰本人据说每集片酬（共13集）已经叫到了100万美金。



据D社透露，T.O.P能够加盟《鱿鱼游戏2》全靠李政宰强烈推荐，他作为大男主是《鱿鱼游戏2》中不可或缺的人物，有一定的话语权。 《鱿鱼游戏》给Netflix也带来了庞大的收益，根据2021年Netflix内部文件显示，这部剧为Netflix赚到了9亿美金。



이정재 X 최승현



격하게 사랑합니다ㅠㅅㅠ pic.twitter.com/urps0hEG0r — LuvBang (@IMUKYOU_H) February 7, 2017

D社表示李政宰可以通过片酬来找回演员的权利，但插手选角却是另外一码事，而且推荐的还是有负面舆论的T.O.P。 2016年T.O.P引吸食大麻暂停活动，之后数次表示「会退出娱乐圈」，去年他和YG娱乐合约到期，之后还退出了BIGBANG。



D社还询问了T.O.P的「试镜」，透露：「Netflix只说出了官方回应之外没什么可说的」，完全不知道T.O.P是经过多麽激烈的竞争才拿下角色。

对於D社的「指控」，李政宰所属经纪公司Artist Company在官方声明中表示：「报导不属实，李政宰比任何人都清楚，因为《鱿鱼游戏2》受到极大的关注，许多演员为此而努力，（角色）是通过试镜决定的。」

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