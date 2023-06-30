EXO综艺节目录制前突然取消！韩媒爆料：有成员不愿意去！SM：成员之间没协商好

EXO回归在即，原定的节目录制计画却被取消。

EXO将於7月10日发行第7张正规专辑《EXIST》，近期正在紧锣密鼓地筹备回归工作中。 原本团队定於27日录制综艺节目《Kiling Voice》的节目，却在录制前夕突然宣布取消，令大粉丝很不解。 SM娱乐解释并非取消录制，只是成员之间还有意见没有协商好，才向DINGO要求更改录制日期。



但据韩媒爆料称，是因为某位成不愿意参与录制节目，才使得录制计画延期。 该成员并非是因为核算问题与公司产生矛盾的CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN），而令有其人。 粉丝们原以为队内矛盾已经和解，但事实似乎并非如此，消息曝光后也引来了不少粉丝的担忧。DINGO方面则称：「《Killing Voice》录制已经确认定在其他日期了，我方所知道的是艺人们为了展现更好的表演需要更多的时间练习。」



《Kiling Voice》是一档音乐综艺节目，邀请歌手们登台以Live的形式演唱歌曲的Highlight部份，是不少回归歌手们经常会选择出演的节目，能够更好的起到宣传作用。

此外，EXO第7张正规专辑《EXIST》将於7月10日上线，30日下午6时（韩国当地时间）将率先公开新曲《Hear Me Out》。

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