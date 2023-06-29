Super Junior前成員強仁公開近況：和SM續約成功，7年沒收入！韓網友：SM福利這麼好

Super Junior前成員強仁與SM娛樂續約成功。

2005年Super Junior出道時強仁就是隊內成員在本土有著不小的人氣，但他也是隊內最常闖禍的那一個，10年間發生4件醉酒、 暴力醜聞，嚴重影響到的團隊，遭到無數SJ粉絲的抵制，最終他與2019年宣佈退出團隊，發長文感謝了出道14年以來給予他支持的粉絲，並表示今後將「放下Super Junior這個名字，在獨自行走的路上也會一直感到抱歉和感激」。

近期強仁公開了近況，再一次引發網友們的討論。 YouTube頻道《他人的生活》中公開了強仁7年空白期時的生活，被問及「被別人認出來時是否會不安」時，強仁表示：「 已經有很久不活動了，不會像以前一樣被那麼多人認出來，這讓我內心平靜很多，而且我年紀也不小了，退伍之後也更有感觸，把喜歡的事情或擅長的事情當作職業的人又有幾人呢？」



對於4年前宣佈退出SJ，強仁也有話說，他稱：「全都是因為我之前的行為，這並不是我自己能夠判斷的問題，讓我羞愧到抬不起頭，我始終想要幫到大家，但最後因為某些報導產生了一些誤會。」 間接提到了幾年前震驚全韓國的鄭俊英聊天室事件。 「當時我還在日本拍戲，和群聊裡的某個人之前一起去了德國，那個群聊裡根本沒發生任何事情，卻把我寫成是其中一人，完全是錯誤的報導，當時的我真的身心疲憊，雖然之後有報導替我澄清，但大家根本不記得，明明我什麼都沒做卻一直誤解我，甚至還提到了SJ，我覺得這樣下去不行，就和公司說要退出，這輩子都覺得對不起同事、朋友們。」

強仁繼續說道：「完全說不出和某位成員走得很近這種話，換作我是他們的話，根本不想再見到我吧，會埋怨、會恨我，但他們卻完全沒有，甚至比我自己更擔心我的未來，這始終對他們抱著感恩和抱歉的心理。」

從2016年開始強仁就一直沒有活動，那他以何為生呢？ 強仁解釋：「2016年開始就沒在活動，7年時間一直在休息，所以沒有經濟來源，但生活上也沒有太大的問題，很多人會誤會我之前肯定掙了很多錢，其實這些年我也沒有要花很多錢的地方，不是生活奢侈或浪費的人，也不是大家以為的『不需要擔心藝人沒錢』， 只是單純的不花錢而已。」



強仁透露與SM續約成功，「公司問我合約什麼時候到期，還問我有什麼打算，之後就說『那就續約啊』，我也很驚訝，真的很感謝公司，大家還會疑惑『你居然還在SM』。 」最後強仁表示：「並不經常用SNS，我也沒臉說還有在等待我的粉絲，但如果還有人好奇我的生活的話，我也想問候他們，告訴他們我的近況等，如果有YouTube或者其他渠道的話，我也想展現給他們看。」

關於強仁近況的內容公開後，在theqoo上掀起了不小的熱議，網友們評論：「SM簡直就是鐵飯碗啊，完全不趕人，只有自己出走」、「留下這種人是想告訴其他藝人：你看吧，即使他這樣了，我們依舊會收留他」、「既不活動又不能創出收益，為什麼還要續約」、「他即使不奢侈，一個月花200萬7年也是1.68億啊，和普通人思維真的不同啊，還住在那麼寬敞的家中」等。

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