IU粉絲二度發起卡車示威！公司冷處理抄襲謠言，刪電話拒溝通態度引不滿

昨日上午，IU粉絲發起第二次卡車示威，批評所屬社在回擊黑粉、澄清謠言方面欠缺實際作為，且不再公開電話、email等，關閉了一切粉絲可以溝通的途徑。

總攻隊從28日起在IU所屬社EDAM的母公司Kakao娛樂大樓下進行一連3日的卡車示威，文字寫道：「電話傳真全都沒有的幽靈公司積弊EDAM，這就是拒絕溝通的老頑固裴宗漢（*EDAM公司代表）的業務哲學」、「沒有進展的起訴、無粉絲視、怠慢業務，裴宗漢和朴正炫啊，到此為止分手吧」、「 用口頭起訴迴避狀況，阻擋藝人前程的裴宗漢業務怠慢，現在放手吧」、「彈劾裴宗漢代表和死水潭的集合體EDAM娛樂」。



트럭시위 업체에서 보내주신 오늘의 출근 사진 및 영상을 공유해 드립니다. pic.twitter.com/2ZIShLiesi — 아이유_총공팀 (@dlwlrma_support) June 27, 2023

發起卡車示威的粉絲批評IU所屬社EDM對負面輿論坐視不管，即便粉絲不斷舉報惡評、要求採取法律措施，EDAM仍遲遲未有動作，令事態升級到出現抄襲爭議，導致藝人形象嚴重受損。

這已經不是IU粉絲第一次向公司抗議，今年5月也曾在EDAM樓下進行卡車示威。 但EDAM仍然對諸多謠言放任不管，即便被指抄襲也只是發一則否認聲明就了事、毫無積極保護藝人的態度，因此進行了第二次卡車示威，要求EDAM處理YouTube上散播的謠言影片，開通粉絲開通與公司溝通的渠道。



今年5月，韓國普通民眾A某向首爾江南警察署起訴IU，稱她有6首歌涉嫌抄襲，包括《Good Day》、《粉紅色高跟鞋》、《BBIBBI》、《Boo》、《Celebrity》和《Pitiful》，但其中只有《Celebrity》和《BBIBBI》有IU參與製作。

其中IU歌曲《粉紅色高跟鞋》被指抄襲德國樂團Nekta的《Here's Us》，6月20日，擁有《Here's Us》著作權的Nordend Entertainment Publishing爆料2013年和上月兩次聯絡IU及LOEM娛樂（前所屬社）、EDAM（現所屬社），均未獲回復。



但IU前製作人趙英哲今年5月稱當年已通過法律代理人回信，因未收到Nekta回復便視作已告一段落。 趙英哲還透露著作權糾紛是當事人之間的事，對於第三者是否有權起訴提出疑問，而如果起訴者是惡意損害名譽，則必須為此承擔法律責任。



EDAM也在6月21日公開當年的回信截圖，稱2013年已通過email就未能取得著作權一事請Nekta成員及Nordend提供執行委任狀; 這一次也在20日進行了回復。 EDAM及作曲家從未說過相關討論已終結，而且藝人只是演唱者、 並不擁有著作權，所以發表著作權相關言論時必須謹慎。



韓網友支持IU粉絲的抗議行動：「IU公司多次宣佈起訴惡評者，原來都沒實際行動嗎？」 、「IU相關謠言真的很嚴重，但好像完全沒在處理」、「粉絲真的忍了很久，語言也很節制了」、「抄襲爭議最讓粉絲心痛」、「惡評者需要金融治療」、「記者也說聯絡不到EDAM，因為覺得麻煩就把溝通渠道全刪掉了」、「因為粉絲做過幾次傳真總攻，公司就把電話傳真全刪掉，現在的溝通途徑只剩卡車」、「不管怎麼看都只有卡車司機漁翁得利」。



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