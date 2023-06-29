《魷魚遊戲2》曝新陣容！BIGBANG前成員T.O.P參演，還有李陣郁

男團BIGBANG前成員T.O.P時隔9年回歸影視劇，將參演Netflix《魷魚遊戲2》。

29日，Netflix公開了《魷魚遊戲2》的新演員陣容，朴珪瑛、曹柔理、姜愛心、李大衛、李陣鬱、崔勝鉉（T.O.P）、盧載源、元志安等人將亮相。 其中最引人關注的就是崔勝鉉。



崔勝鉉因吸食大麻導致形象暴跌，有了一段長達5年的空白期。 去年初他親口提及退出BIGBANG。 有海外粉絲曾問「T.O.P 你離開BIGBANG了嗎？」 他也回復：「我已經退出了，之前告訴過大家我離開了，從去年開始我的生活就已經迎來新的篇章。」 他還強調將以SOLO回歸。 他還通過限時動態分享「BIGBANG T.O.P」的新聞標題照片，在BIGBANG上標記了「X」，明確表示已經離開團隊。 此外，去年2月T.O.P 與 YG 娛樂合約到期不再續約，開始了獨立活動，之後還傳出了加入由日本富翁和SpaceX 主導的月球旅遊計畫「Dear Moon」 。



崔勝鉉曾出演過電影《老手》、《同窗生》等，本次出演《魷魚遊戲2》也是他時隔9年重新挑戰演技，從愛豆T.O.P朝演員崔勝鉉發展，他將在備受全球劇迷矚目的《魷魚遊戲2》中有怎樣的表現，令觀眾們十分好奇。

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