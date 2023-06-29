IU粉丝二度发起卡车示威！公司冷处理抄袭谣言，删电话拒沟通态度引不满

昨日上午，IU粉丝发起第二次卡车示威，批评所属社在回击黑粉、澄清谣言方面欠缺实际作为，且不再公开电话、email等，关闭了一切粉丝可以沟通的途径。

总攻队从28日起在IU所属社EDAM的母公司Kakao娱乐大楼下进行一连3日的卡车示威，文字写道：「电话传真全都没有的幽灵公司积弊EDAM，这就是拒绝沟通的老顽固裴宗汉（*EDAM公司代表）的业务哲学」、「没有进展的起诉、无粉丝视、怠慢业务，裴宗汉和朴正炫啊，到此为止分手吧」、「 用口头起诉回避状况，阻挡艺人前程的裴宗汉业务怠慢，现在放手吧」、「弹劾裴宗汉代表和死水潭的集合体EDAM娱乐」。



트럭시위 업체에서 보내주신 오늘의 출근 사진 및 영상을 공유해 드립니다. pic.twitter.com/2ZIShLiesi — 아이유_총공팀 (@dlwlrma_support) June 27, 2023

发起卡车示威的粉丝批评IU所属社EDM对负面舆论坐视不管，即便粉丝不断举报恶评、要求采取法律措施，EDAM仍迟迟未有动作，令事态升级到出现抄袭争议，导致艺人形象严重受损。

这已经不是IU粉丝第一次向公司抗议，今年5月也曾在EDAM楼下进行卡车示威。 但EDAM仍然对诸多谣言放任不管，即便被指抄袭也只是发一则否认声明就了事、毫无积极保护艺人的态度，因此进行了第二次卡车示威，要求EDAM处理YouTube上散播的谣言影片，开通粉丝开通与公司沟通的渠道。



今年5月，韩国普通民众A某向首尔江南警察署起诉IU，称她有6首歌涉嫌抄袭，包括《Good Day》、《粉红色高跟鞋》、《BBIBBI》、《Boo》、《Celebrity》和《Pitiful》，但其中只有《Celebrity》和《BBIBBI》有IU参与制作。

其中IU歌曲《粉红色高跟鞋》被指抄袭德国乐团Nekta的《Here's Us》，6月20日，拥有《Here's Us》著作权的Nordend Entertainment Publishing爆料2013年和上月两次联络IU及LOEM娱乐（前所属社）、EDAM（现所属社），均未获回复。



但IU前制作人赵英哲今年5月称当年已通过法律代理人回信，因未收到Nekta回复便视作已告一段落。 赵英哲还透露著作权纠纷是当事人之间的事，对於第三者是否有权起诉提出疑问，而如果起诉者是恶意损害名誉，则必须为此承担法律责任。



EDAM也在6月21日公开当年的回信截图，称2013年已通过email就未能取得著作权一事请Nekta成员及Nordend提供执行委任状; 这一次也在20日进行了回复。 EDAM及作曲家从未说过相关讨论已终结，而且艺人只是演唱者、 并不拥有著作权，所以发表著作权相关言论时必须谨慎。



韩网友支持IU粉丝的抗议行动：「IU公司多次宣布起诉恶评者，原来都没实际行动吗？」 、「IU相关谣言真的很严重，但好像完全没在处理」、「粉丝真的忍了很久，语言也很节制了」、「抄袭争议最让粉丝心痛」、「恶评者需要金融治疗」、「记者也说联络不到EDAM，因为觉得麻烦就把沟通渠道全删掉了」、「因为粉丝做过几次传真总攻，公司就把电话传真全删掉，现在的沟通途径只剩卡车」、「不管怎么看都只有卡车司机渔翁得利」。



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