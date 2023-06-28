公司緊急聲明！柳演錫出道20週年首爾粉絲見面會二度延期：為同德女大生事故表達哀悼

演員柳演錫原訂在本週末7月1日即將舉辦的粉絲見面會，今日6月28日期所屬公司緊急發出暫時延期聲明。

6月28日演員柳演錫所屬公司KingKong by Starship表示，原定於7月1日星期六舉辦的柳演錫出道20週年粉絲見面會《柳演錫的理解》因最近演出地點附近所發生的事故，判斷難以正常舉行本活動，因此不得不做出延期的決定。事件起於本月5日有一位同德大學的女學生，在上學途中因受到垃圾回收車的衝撞而身亡，校方卻拒絕舉辦聽證會，拒絕釐清相關責任並避免類似事故再度發生，讓同校學生們群起抗議。



KingKong by Starship接著也告訴大家，演員柳演錫出道20週年的粉絲見面會《柳演錫的理解》其接下來的演出日程以及場地相關訊息，將會再陸續以公告的方式通知大家，之前已經預售的門票也可透過預購單位取消，也請大家再參考公告內的細節說明。更向所有等待這場活動已久的粉絲們道歉，公司懷抱著為被害者哀悼的心意，不得已做出延期決定，盼獲得大家的諒解。

只是柳演錫這場見面會可說是一波三折，最先選定的日期是在4月8日，但當時也是在舉辦前遇上了見面會原本所選擇的場地梨花女子大學，ECC停車場發生火災而導致活動無法進行，因此延期。目前原定7月1日在同德女子大學舉辦，但今日也宣布因日前學生意外事故而再度延期。



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