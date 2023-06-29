Super Junior前成员强仁公开近况：和SM续约成功，7年没收入！韩网友：SM福利这么好

Super Junior前成员强仁与SM娱乐续约成功。

2005年Super Junior出道时强仁就是队内成员在本土有著不小的人气，但他也是队内最常闯祸的那一个，10年间发生4件醉酒、 暴力丑闻，严重影响到的团队，遭到无数SJ粉丝的抵制，最终他与2019年宣布退出团队，发长文感谢了出道14年以来给予他支持的粉丝，并表示今后将「放下Super Junior这个名字，在独自行走的路上也会一直感到抱歉和感激」。

近期强仁公开了近况，再一次引发网友们的讨论。 YouTube频道《他人的生活》中公开了强仁7年空白期时的生活，被问及「被别人认出来时是否会不安」时，强仁表示：「 已经有很久不活动了，不会像以前一样被那么多人认出来，这让我内心平静很多，而且我年纪也不小了，退伍之后也更有感触，把喜欢的事情或擅长的事情当作职业的人又有几人呢？」



对於4年前宣布退出SJ，强仁也有话说，他称：「全都是因为我之前的行为，这并不是我自己能够判断的问题，让我羞愧到抬不起头，我始终想要帮到大家，但最后因为某些报导产生了一些误会。」 间接提到了几年前震惊全韩国的郑俊英聊天室事件。 「当时我还在日本拍戏，和群聊里的某个人之前一起去了德国，那个群聊里根本没发生任何事情，却把我写成是其中一人，完全是错误的报导，当时的我真的身心疲惫，虽然之后有报导替我澄清，但大家根本不记得，明明我什么都没做却一直误解我，甚至还提到了SJ，我觉得这样下去不行，就和公司说要退出，这辈子都觉得对不起同事、朋友们。」

强仁继续说道：「完全说不出和某位成员走得很近这种话，换作我是他们的话，根本不想再见到我吧，会埋怨、会恨我，但他们却完全没有，甚至比我自己更担心我的未来，这始终对他们抱著感恩和抱歉的心理。」

从2016年开始强仁就一直没有活动，那他以何为生呢？ 强仁解释：「2016年开始就没在活动，7年时间一直在休息，所以没有经济来源，但生活上也没有太大的问题，很多人会误会我之前肯定挣了很多钱，其实这些年我也没有要花很多钱的地方，不是生活奢侈或浪费的人，也不是大家以为的『不需要担心艺人没钱』， 只是单纯的不花钱而已。」



强仁透露与SM续约成功，「公司问我合约什么时候到期，还问我有什么打算，之后就说『那就续约啊』，我也很惊讶，真的很感谢公司，大家还会疑惑『你居然还在SM』。 」最后强仁表示：「并不经常用SNS，我也没脸说还有在等待我的粉丝，但如果还有人好奇我的生活的话，我也想问候他们，告诉他们我的近况等，如果有YouTube或者其他渠道的话，我也想展现给他们看。」

关於强仁近况的内容公开后，在theqoo上掀起了不小的热议，网友们评论：「SM简直就是铁饭碗啊，完全不赶人，只有自己出走」、「留下这种人是想告诉其他艺人：你看吧，即使他这样了，我们依旧会收留他」、「既不活动又不能创出收益，为什么还要续约」、「他即使不奢侈，一个月花200万7年也是1.68亿啊，和普通人思维真的不同啊，还住在那么宽敞的家中」等。

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