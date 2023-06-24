IU、朴孝信、10cm等明星的粉絲都受害！騙子朴某偽造演唱會門票重複販賣，最終被判刑入獄一年又六個月

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近日韓媒報導了一則在KPOP圈相當出名的門票騙子被判刑的消息，不只是受害者，連粉絲網友們看了也相當開心。

主要案件的歌手鄭俊日和所屬公司表示，去年12月到今年1月的演唱會上，發生了騙子朴某重複販售門票，最終他被判了1年又6個月的有期徒刑。



當時在12月舉行的聖誕演唱會和1月份舉行的演唱會中，當天就有多名觀眾被轉移到了同一個座位上，甚至還出動了警察，這位朴某偽造了多張預訂單和座位表，收取了多人的押金後失蹤的詐騙案件。

調查中還發現到IU、朴孝信、高潤荷（YOUNHA）、10cm、Ailee、永卓、紫雨林、YB、Soran、姜亨昊、HYNN…等多位歌手&團體都被門票詐騙案所迫害。



對此，MY Music的公司代表尹東煥表示，透過受害者們的積極舉報，我們才能順利抓住犯人，讓他受到懲罰，也希望這次的裁決能夠給利用粉絲圈的騙子們重重地一擊，我們也將繼續提起訴訟要求賠償和業務上造成的損失，並努力制定可行的計劃，來遏止這些不當行為。

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