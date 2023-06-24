IU、朴孝信、10cm等明星的粉丝都受害！骗子朴某伪造演唱会门票重复贩卖，最终被判刑入狱一年又六个月

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近日韩媒报导了一则在KPOP圈相当出名的门票骗子被判刑的消息，不只是受害者，连粉丝网友们看了也相当开心。

主要案件的歌手郑俊日和所属公司表示，去年12月到今年1月的演唱会上，发生了骗子朴某重复贩售门票，最终他被判了1年又6个月的有期徒刑。



当时在12月举行的圣诞演唱会和1月份举行的演唱会中，当天就有多名观众被转移到了同一个座位上，甚至还出动了警察，这位朴某伪造了多张预订单和座位表，收取了多人的押金后失踪的诈骗案件。

调查中还发现到IU、朴孝信、高润荷（YOUNHA）、10cm、Ailee、永卓、紫雨林、YB、Soran、姜亨昊、HYNN…等多位歌手&团体都被门票诈骗案所迫害。



对此，MY Music的公司代表尹东焕表示，透过受害者们的积极举报，我们才能顺利抓住犯人，让他受到惩罚，也希望这次的裁决能够给利用粉丝圈的骗子们重重地一击，我们也将继续提起诉讼要求赔偿和业务上造成的损失，并努力制定可行的计划，来遏止这些不当行为。

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