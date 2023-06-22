科切拉舞台結束後「妹妹們」都哭了，Jisoo只想換衣服！還大喊：「BLACKPINK呀～不拍照嗎？我能換衣服了嗎？」

BLACKPINK 在今年4月獲得科切拉音樂節（Coachella）的邀請，並以頭牌藝人（Headliner）身分登上主舞台，成員們收到消息後也都非常開心！

近日，《B.P.M.’ Roll #23》公開科切拉的花絮。Rosé 在舞台上說道：「四年前我們受邀在科切拉為你們表演，在那邊的撒哈拉，我必須說的是...在這裡實現了夢想作為頭牌藝人演出，在世界上最受歡迎的音樂節之一。」Jennie 也提到很開心可以再次回來，時隔四年從撒哈拉到主舞台，就像是在作夢一樣，這都是託大家的福。



舞台結束後，Lisa、Rosé 和 Jennie 都哭了，但 Jisoo 只想要換衣服，她就大喊：「BLACKPINK呀～BLACKPINK呀～不拍照嗎？我想要換衣服！」但妹妹們似乎都沒有要移動，Jisoo 又喊了一次：「BLACKPINK呀～我能換衣服了嗎？BLACKPINK呀～別哭了！快點回答我！」最後終於成功拍了團體照 XD



這段也在韓網引發討論，網友：「不是說成員們，是說BLACKPINK呀 顆顆顆顆顆」、「Jisoo呀～你是T嗎（出演《雖然沒準備什麼菜》說是INTP）」、「Jisoo又開朗又可愛」、「好有綜藝感」、「這一段真的超好笑」、「個性真的很有魅力」等等。

而BLACKPINK日前結束墨爾本、雪梨的演唱會，成員們會進行短暫的休息，7月初將會作為頭牌藝人登上英國著名音樂節《海德公園夏令時音樂節》，接下來還有巴黎、北美洲的安可場。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞