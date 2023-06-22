科切拉舞台结束后「妹妹们」都哭了，Jisoo只想换衣服！还大喊：「BLACKPINK呀～不拍照吗？我能换衣服了吗？」

BLACKPINK 在今年4月获得科切拉音乐节（Coachella）的邀请，并以头牌艺人（Headliner）身分登上主舞台，成员们收到消息后也都非常开心！

近日，《B.P.M.’ Roll #23》公开科切拉的花絮。Rosé 在舞台上说道：「四年前我们受邀在科切拉为你们表演，在那边的撒哈拉，我必须说的是...在这里实现了梦想作为头牌艺人演出，在世界上最受欢迎的音乐节之一。」Jennie 也提到很开心可以再次回来，时隔四年从撒哈拉到主舞台，就像是在作梦一样，这都是托大家的福。



舞台结束后，Lisa、Rosé 和 Jennie 都哭了，但 Jisoo 只想要换衣服，她就大喊：「BLACKPINK呀～BLACKPINK呀～不拍照吗？我想要换衣服！」但妹妹们似乎都没有要移动，Jisoo 又喊了一次：「BLACKPINK呀～我能换衣服了吗？BLACKPINK呀～别哭了！快点回答我！」最后终於成功拍了团体照 XD



这段也在韩网引发讨论，网友：「不是说成员们，是说BLACKPINK呀 颗颗颗颗颗」、「Jisoo呀～你是T吗（出演《虽然没准备什么菜》说是INTP）」、「Jisoo又开朗又可爱」、「好有综艺感」、「这一段真的超好笑」、「个性真的很有魅力」等等。

而BLACKPINK日前结束墨尔本、雪梨的演唱会，成员们会进行短暂的休息，7月初将会作为头牌艺人登上英国著名音乐节《海德公园夏令时音乐节》，接下来还有巴黎、北美洲的安可场。



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