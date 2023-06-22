李昇基、柳演錫、曺圭賢、Joshua、Hoshi真人秀綜藝《Bromarble》預告！模仿《換乘戀愛》與X見面的場面！

《Bromarble》是以杜拜為背景，一邊享受旅行一邊玩「現實版大富翁」的遊戲。

先擲骰子購買到達的城市，如果選到其他玩家的城市，就必須要支付通行費，以桌遊「大富翁」爲主題的全新綜藝真人秀。確定由李昇基、柳演錫、池錫辰、李東輝、曹世鎬、Super Junior 曺圭賢、SEVENTEEN Joshua＆Hoshi出演。



公開的預告中，還完美地模仿戀綜《換成戀愛》中與X（前任）事前見面場面。陸續說著：「我們多久沒見面了？過得好嗎？」、「這樣面對面坐著，好尷尬啊」、「真的好久沒見了！有2年了」、「還記得我們剛見面的時候嗎？」等等，面對面坐著的「兄弟」們通過分割畫面交叉在一起，無法推測誰是誰的X。



李昇基說：「這個到底是什麼樣的節目？」同時氣氛發生180度的轉變，在「友情」和「金錢」中只能選擇一個的情況下，以不同的回答讓彼此驚慌失措，讓人好奇他們的關係會有什麼變化 XD



從天而降的紙幣和閃閃發光的黃金骰子，讓人期待杜拜當地的地標和賭上賭注而展開的現實版大富翁。海報以李昇基、池錫辰、李東輝、曺圭賢、柳演錫、Hoshi和Joshua圍坐在一起，身穿燈精靈衣服的曹世鎬則非常搶眼搶奪視線。而《Bromarble》確定在7月公開，大家可以期待一下啦～



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