【韓網熱帖】超具衝擊性的《Running Man》近期收視率創新低

超具衝擊性的《Running Man》近期收視率2.8%，是播出史上最低的收視率。大家最近有在追看嗎？
▼韓國網友評論：
1. 很可惜，近期真的很無聊
2. 突然很想知道第70期嘉賓是誰，居然有18%的收視率
3. 第70期是孫藝真、李民基
4. 可是最近有收視率很不錯的節目嗎？似乎都不如以前了
5. 我很少看直播，都在youtube上看重播
6. 我是《RM》的死忠粉，都是在wavve上看，節目在wavve綜藝版上連續3年第一名，大家不用擔心
7. 我討厭直播中的廣告，所以寧願在wavve上看
8. 最近一段時間所有的綜藝我都不看直播，基本都在OTT平台看，很方便啊
9. 應該是越來越多的人不看電視了吧，節目都在OTT平台上看
10. 真的越來越無聊了，而且嘉賓們說話也越來越讓人討厭了
*OTT：網路串流媒體影音平台等服務的統稱
#Running Man
Edit：Tracy
出處： https://www.instiz.net/pt/7398242?page=1&srt=3&k=&srd=2
圖：NAVER收視率截圖、SBS《Running Man》
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