【韩网热帖】超具冲击性的《Running Man》近期收视率创新低

超具冲击性的《Running Man》近期收视率2.8%，是播出史上最低的收视率。大家最近有在追看吗？

▼韩国网友评论：

1. 很可惜，近期真的很无聊

2. 突然很想知道第70期嘉宾是谁，居然有18%的收视率

3. 第70期是孙艺真、李民基

4. 可是最近有收视率很不错的节目吗？似乎都不如以前了

5. 我很少看直播，都在youtube上看重播

6. 我是《RM》的死忠粉，都是在wavve上看，节目在wavve综艺版上连续3年第一名，大家不用担心

7. 我讨厌直播中的广告，所以宁愿在wavve上看

8. 最近一段时间所有的综艺我都不看直播，基本都在OTT平台看，很方便啊

9. 应该是越来越多的人不看电视了吧，节目都在OTT平台上看

10. 真的越来越无聊了，而且嘉宾们说话也越来越让人讨厌了

*OTT：网路串流媒体影音平台等服务的统称

#Running Man

Edit：Tracy

出处： https://www.instiz.net/pt/7398242?page=1&srt=3&k=&srd=2

图：NAVER收视率截图、SBS《Running Man》

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