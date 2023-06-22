【韩网热帖】超具冲击性的《Running Man》近期收视率创新低

超具冲击性的《Running Man》近期收视率2.8%，是播出史上最低的收视率。大家最近有在追看吗？
▼韩国网友评论：
1. 很可惜，近期真的很无聊
2. 突然很想知道第70期嘉宾是谁，居然有18%的收视率
3. 第70期是孙艺真、李民基
4. 可是最近有收视率很不错的节目吗？似乎都不如以前了
5. 我很少看直播，都在youtube上看重播
6. 我是《RM》的死忠粉，都是在wavve上看，节目在wavve综艺版上连续3年第一名，大家不用担心
7. 我讨厌直播中的广告，所以宁愿在wavve上看
8. 最近一段时间所有的综艺我都不看直播，基本都在OTT平台看，很方便啊
9. 应该是越来越多的人不看电视了吧，节目都在OTT平台上看
10. 真的越来越无聊了，而且嘉宾们说话也越来越让人讨厌了
*OTT：网路串流媒体影音平台等服务的统称
#Running Man
Edit：Tracy
出处： https://www.instiz.net/pt/7398242?page=1&srt=3&k=&srd=2
图：NAVER收视率截图、SBS《Running Man》
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告