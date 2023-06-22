時隔四年的重逢！少女時代俞利來臺見粉絲6月25日售票

韓國國民女團少女時代成員俞利，即將於8月6日在 TICC 臺北國際會議中心舉辦【YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei】粉絲見面會，時隔四年終於要和粉絲相見了。去年少女時代15周年合體回歸，帶給粉絲們滿滿的感動與驚喜，儲存已久的應援力蓄勢待發，俞利這次選在8月6日來臺灣和粉絲同歡，正是少時出道16週年的隔天，見面會顯得更有意義了。

粉絲見面會門票將於6月25日中午12時採實名制開搶，在全臺 7-11 ibon 機台及 ibon 售票網站開賣，票價為 NT$5,200 / NT$4,600 / NT$3,900，凡購票將可拿到兩款限定小卡，還有機會抽到歡送、合照、簽名海報、簽名拍立得等福利。



俞利這幾年來多方發展戲劇、綜藝、主持、Youtuber，已成為亮眼的全能藝人，主演多檔的戲劇，無論古裝和時裝戲劇都讓人驚豔。出演綜藝時，俞利更可以拋棄偶像包袱自然又搞笑的呈現，在韓綜《韓星地帶：逃脫任務》就備受好評，同年續拍第2季，記者會上詢問若還要製作第3季，會想要最先找哪位班底？沒想到全員都選了俞利，肯定了她的表現。現在《韓星地帶：逃脫任務》公開後收到很大的反響。俞利今年也被任命文化外交公益組織《Beautiful Mind》慈善團體的公關大使，透過各種音樂活動，和世界各地的弱勢群體一起實踐愛與分享的團體。透過這次見面會粉絲將更了解俞利的所有面貌，還會與粉絲有親密接觸的機會，創造美好的記憶，粉絲絕對不能錯過！

【YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei】

活動日期 ⎪ 2023年08月06日（日）

演出時間 ⎪ 18:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點 ⎪ TICC 臺北國際會議中心（臺北市信義區信義路五段1號）

啟售日期 ⎪ 2023年06月25日（日）中午 12:00

售票系統 ⎪ 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站（實名制售票）

售票網站 ⎪ https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37834

票價 ⎪ NT$5,200 / NT$4,600 / NT$3,900

主辦單位 ｜ VISION SIAM COMPANY LIMITED

協辦單位 ｜ O.N worldwide 오엔기획, BOX MEDIA

執行單位 ｜ 希林國際 Chillin International

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