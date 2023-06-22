Ailee與歌迷相約7月2日台北國際會議中心 感恩演唱鬼怪《如初雪般走向你》

即將於7/2來台舉辦演唱會的韓國「鐵肺歌后」Ailee李藝真，為了能盡快帶著好音樂跟粉絲們見面，目前正在很認真的籌備演唱會中，除了進行彩排之外也在極積的練舞，相當期待與台灣的Aileean們相見。

演唱了這麼多的OST原聲帶歌曲，很多人會想問Ailee會不會也想要去演戲，Ailee覺得當演員是很有魅力的一件事，但她目前還是比較想以歌手的身分，用唱歌將感動帶給大家，或許有一天有機會Ailee也會想挑戰看看喔!目前為了能再次見到Aileean們，她還是會繼續選擇當歌手。



Ailee出道至今演唱過眾多人氣歌曲，其中最廣受大家喜愛的電視劇鬼怪OST歌曲「如初雪般走向你」，是她最感恩的一首歌，因為這首歌讓大家能夠真正的認識到Ailee。然而唱過這麼多歌曲，如果硬要Ailee選擇一首最喜歡的歌，對她來說還真的有點困難，因為很多首歌她都很喜歡，很多歌也都充滿著回憶跟很多故事，如果硬要挑選出一首歌曲，出道歌曲〝天堂〞是她的最愛。



每次來到台灣雖然總是來去匆匆，無論再忙一定不會錯過去吃最愛鼎泰豐的牛肉湯麵，這次當然也不想錯過一定要去吃，如果真的還有時間的話，Ailee聽說台灣的花蓮峽谷非常的漂亮，真的想要去走一趟，還想拍很多照片，並在那裏留下跟大家邊走邊聊天留下回憶。



Ailee的演唱會最讓歌迷回味的就是接受現場點唱的環節，除了可以讓歌迷聽到最愛的歌曲，同時可以感受到Ailee行走CD的現場演唱魅力，這次7/2「Ailee CONCERT in TAIPEI 」演唱會，台灣的歌迷有沒有機會可以來現場點歌請Ailee吞CD演唱，就請大家拭目以待了!

Ailee CONCERT in TAIPEI

演出日期：2023年07月02日（日）

演出地點：TICC台北國際會議中心

售票系統:年代售票系統及四大超商

主辦單位：

和協整合行銷有限公司、G-MUSIC亞洲旋風、欣亦隆整合行銷

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