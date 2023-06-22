Ailee与歌迷相约7月2日台北国际会议中心 感恩演唱鬼怪《如初雪般走向你》

即将於7/2来台举办演唱会的韩国「铁肺歌后」Ailee李艺真，为了能尽快带著好音乐跟粉丝们见面，目前正在很认真的筹备演唱会中，除了进行彩排之外也在极积的练舞，相当期待与台湾的Aileean们相见。

演唱了这么多的OST原声带歌曲，很多人会想问Ailee会不会也想要去演戏，Ailee觉得当演员是很有魅力的一件事，但她目前还是比较想以歌手的身分，用唱歌将感动带给大家，或许有一天有机会Ailee也会想挑战看看喔!目前为了能再次见到Aileean们，她还是会继续选择当歌手。



Ailee出道至今演唱过众多人气歌曲，其中最广受大家喜爱的电视剧鬼怪OST歌曲「如初雪般走向你」，是她最感恩的一首歌，因为这首歌让大家能够真正的认识到Ailee。然而唱过这么多歌曲，如果硬要Ailee选择一首最喜欢的歌，对她来说还真的有点困难，因为很多首歌她都很喜欢，很多歌也都充满著回忆跟很多故事，如果硬要挑选出一首歌曲，出道歌曲＂天堂″是她的最爱。



每次来到台湾虽然总是来去匆匆，无论再忙一定不会错过去吃最爱鼎泰丰的牛肉汤面，这次当然也不想错过一定要去吃，如果真的还有时间的话，Ailee听说台湾的花莲峡谷非常的漂亮，真的想要去走一趟，还想拍很多照片，并在那里留下跟大家边走边聊天留下回忆。



Ailee的演唱会最让歌迷回味的就是接受现场点唱的环节，除了可以让歌迷听到最爱的歌曲，同时可以感受到Ailee行走CD的现场演唱魅力，这次7/2「Ailee CONCERT in TAIPEI 」演唱会，台湾的歌迷有没有机会可以来现场点歌请Ailee吞CD演唱，就请大家拭目以待了!

Ailee CONCERT in TAIPEI

演出日期：2023年07月02日（日）

演出地点：TICC台北国际会议中心

售票系统:年代售票系统及四大超商

主办单位：

和协整合行销有限公司、G-MUSIC亚洲旋风、欣亦隆整合行销

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