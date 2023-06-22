朴海镇X朴诚雄X林智妍漫改新剧《全国死刑公投》定档8月10日！双朴二度合作，林智妍恶女转正派警察

让巧妙躲过审判的罪犯进行的全民死刑公投，三位人气演员的合作让人好期待啊～！！

SBS 人气漫改新剧《全国死刑公投》定档在8月10日首播，讲述针对巧妙绕过法律死角地带的恶势力罪犯进行的全国死刑公投，根据投票结果执行死刑任务和追求正义的警察之间，揭露事实真相的故事。



▼主演（左至右）朴诚雄、林智妍、朴海镇参与台词排练读本现场照。



【人物简介】

▼朴海镇饰演南部警察厅广域搜查队1组的组长「金武灿」，是个破案率极高、被破格升职的达人，在警察厅中用时最短、最年轻的广域搜查队组长。



▼朴诚雄饰演的「权锡柱」，直接杀害对8岁女儿性暴力的罪犯后自首，在监狱长期服刑中的犯人。曾是韩国最知名的法学者，在监狱中被人称呼为「教授」，享受著「大师级」般的待遇。



▼林智妍饰演首尔警察厅网路安全局、任职第五年的警察「周炫」，通过特别录用进入首尔警察厅，曾经是网路调查组的王牌，但现在既是众所周知的受气包，也是经常挨骂的人物。



SBS暂停了在月火时段播出电视剧，将新剧《全国死刑公投》改在木曜日的每周四晚间播出，预计共12集。

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