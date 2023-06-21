「西珍妮」李泳知一直都沒邀請過本命錄製《雖然沒準備什麼菜》！這次私訊被NCT粉絲灌爆，嚇到緊急解釋

李泳知解釋：NCT DREAM馬克真的沒來《雖然沒準備什麼菜》！

李泳知的《雖然美準備什麼菜》是一檔邀請愛豆藝人一起喝酒、聊天的節目，愛豆們在微醺狀態下更能展示私下狀態，加上李泳知的搞笑言行，使得這檔節目在飯圈十分有名。 防彈少年團的Jin、BLACKPINK Jisoo、SEVENTEEN夫勝寬、HOSHI、DK、JOSHUA以及aespa Karina等人氣愛豆都有亮相過。



最近NCT成員馬克（Mark）在Bubble上向粉絲透露「錄製了非常有趣的節目，好想快點給大家看」，從而引發了廣大粉絲的誤會。 再加上NCT Dream回歸在即，此前李泳知也自爆過自己是馬克的粉絲，訂閱了對方的Bubble，於是有不少粉絲猜測難道李泳知邀請本命錄製了《雖然沒準備什麼菜》？ 「馬克雖沒菜」的詞條一度登上了Twitter實時趨勢榜首，引來更多粉絲的好奇，越來越多的人私訊李泳知，求證馬克是不是錄製了節目。



이영지님 마크버블 구독하셨대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9NZ06YDCwV — 이로 (@dreaming712) September 2, 2022

李泳知在Twitter上發文稱：「向2兆6千億的西珍妮（NCTzen）們報告，『馬克雖沒菜』不是事實。 從今早開始，一整天這條熱搜時勢一直掛在推特上，收到不少誤以為真的粉絲們的私訊，有點嚇人......」向粉絲們解釋，並稱「現在《雖沒菜》正在放2週暑假，還有，為他們回歸應援。」



약 2조6억명의 시즈니분들께 알립니다

마크차쥐뿔사실이 아님니다



오늘 아침부터 이게 하루종일 실트에 있길래..

잔뜩 흥분한 디엠들이 미친듯이 오길래......

무서워서 해명합니다,,,,,,,,,, 그럼이만



차쥐뿔은 현재 2주 여름방학중임다

글구 이것과 별개로 컴백을 응원합니다,,,, pic.twitter.com/hbKSEDDcmZ — 이영지 (@dokgodieinsaeng) June 20, 2023

看到這裡不少網友留言稱：「到底是有多少人私訊她，嚇到她要解釋」、「今天確實一整天都掛著這個詞條」、「哈哈哈哈，李泳知的解釋也很可愛」等。

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