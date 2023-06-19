《犯罪都市3》叩關千萬票房〜李浚赫來到《You Quiz》感慨落淚：「感到幸福時總會有不好的事發生」

演員李浚赫因出演了《犯罪都市3》的惡人朱承哲一角而大受矚目，他努力增重20公斤求突破，日前也登上了劉在錫的節目《You Quiz》透露了電影拍攝的幕後小故事，甚至談到近期的幸福感，更讓他感慨落淚。

6月18日tvN節目《You Quiz》公開了最新一集的預告影片，邀請到最近人氣非常高的犯罪娛樂電影《犯罪都市3》中的第三代惡人李浚赫成為嘉賓，他也大談從接到馬東石前輩的電話邀約，而毫不考慮就點頭接演的往事，還有自己本身就是一個大胃王的真相。影片中，劉大神更稱讚李浚赫看起來比以往更帥氣，還認真地說著「好羨慕喔」讓李浚赫害羞笑了起來。





李浚赫本次演出高人氣續集電影《犯罪都市3》中牽涉到毒品地下交易的惡人朱承哲，完美消化這個粗曠又兇狠的角色。李浚赫提到自己有機會出演「真的就像一場夢」，而是在《犯罪都市2》上映之前，他就已接到馬東石前輩的電話，問他是否願意演出《犯罪都市3》。李浚赫說如果《犯罪都市3》能夠受歡迎的話，他一定會相當開心的，不過還沒到那程度〜不過劉大神的功力又再度戳中他笑點。



李浚赫覺得自己最開心的瞬間就是在大吃的時候，他也大爆自己是大胃王，一天要吃六餐。接著他也有感而發，被問到「從事演員這工作最痛苦的是什麼呢？」李浚赫說，只要說出「我很幸福」這樣的話，就立刻會發生不好的事情…譬如無法見到家人，或是像現在這樣心中有話說不出口…接著他哽咽著紅了眼眶，趕緊側身不面對鏡頭，令人好奇他說出了什麼樣的故事呢？請大家期待6月21日《You Quiz》播出。



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