【韓網熱帖】今年度的 KPOP 大賞會頒給誰呢？

年度專輯、年度歌手、年度歌曲，大家覺得會由誰獲得呢？（內文有韓國網友的評論）

▼韓國網友評論：

1. 如果不頒給 NewJeans 的話一定是作假

2. 可以確定的是首爾歌謠大賞會頒給 NCT 或 aespa

3. NewJeans all kill，這是誰也無法否認的。 今年是 NewJeans 之年。

4. SEVENTEEN 應該也會得一個獎

5. 歌曲獎 - NewJeans《Ditto》，歌手獎 - IVE，專輯獎 - Stray Kids《S-Class》。100%會這樣頒。

6. 大賞和女子組合獎一定都是 NewJeans

7. 今年還沒過完啊，還要再看看啦

8. aespa 應該也會得一個獎

9. 我覺得 IVE 會拿一兩個獎

10. NewJeans 佔據壓倒性勝算

#Kpop #NewJeans #IVE #NCT #aespa #SEVENTEEN #StrayKids #頒獎典禮 #年度專輯 #年度歌手 #年度歌曲

Edit：Sani

出處：https://pann.nate.com/talk/370328570

圖：IG@newjeans_official，FB@Stray Kids、IVE、SEVENTEEN 、aespa、NCT

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