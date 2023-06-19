《Running Man》成员们看到宋智孝的腿后都惊呆了！这是和金钟国用的同一个「桶」吗？

宋智孝，你的腿怎么了？

人气综艺《Running Man》如常播出，宋智孝的亮相震惊了其他成员，大家的目光全都聚集到了她的腿上。 原本以皮肤白皙著称的宋智孝居然两腿黢黑，看得刘在锡忍不住爆笑「之前是露肚子，现在又去美黑，你到底怎么了？」，金钟国也调侃「看起来很像肉脯」，成员们你一言我一语地都在讨论著宋智孝的腿，池锡辰忍不住问道：「难道是和金钟国一起的情侣美黑？」金钟国听了之后解释说：「是同一家，就告诉她了，怎样？」 全昭旻又问了一句：「两人该不会用的是同一个美黑桶（设备）吧。」 逗得全场哈哈大笑。



近两年金钟国和宋智孝已然是《Running Man》的新官方CP，合作时间超过十年，两人经常在节目中亲密互动，这样的暧昧表现也一度令观众们好奇金钟国和宋智孝到底有没有交往。 某次在节目中玩问答游戏时，金钟国被问：「是不是觉得宋智孝超级可爱？ 」他略显堂皇又无奈地回应「真是的」，然后又补了一句「好可爱！」并且称宋智孝胖乎乎的很可爱，做的事也很可爱，还反问宋智孝「你怎么这么可爱？ 」然后宋智孝一脸幸福撒娇地说：「欧巴，你是完全爱上我了吗？ 」



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