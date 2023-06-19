明星特权引争议！Bruno Mars韩国开唱，宋慧乔、GD、BTS、SEVENTEEN等大批艺人被狙击：普通人买不到票，明星内场+连座+保全送进场

著名歌手Bruno Mars在韩国举办演唱会，吸引了不少明星艺人前往。

6月17、18日两天，Bruno Mars登陆韩国，举办了10万人公演，作为全球顶尖歌手，他的演出自然令人向往，宋慧乔、严正化、韩佳人&延政勋夫妇、林英雄、G-Dragon、李洙赫、朴叙俊、柳俊烈、李东辉、防弹少年团RM和V、BLACKPINK Jennie&Rosé、少女时代秀英、 SEVENTEEN WOOZI&HOSHI&珉奎&THE8、RED VELVELT涩琪&Yeri&WENDY等演员、爱豆们也纷纷前往，还被在场的粉丝拍了不少路透照。



原本以为这只是一场连明星艺人都为之疯狂的演唱会，却在公演结束后引爆热议， 原因就是普通人一票难求，甚至得花高於原价数十倍的价格才能买到黄牛票，大批艺人却轻轻松松坐在了视野极佳的内场座位，且还都是连坐，很难不说他们拿到了「招待券」。 原本演唱会提供「招待券」也无可厚非，韩国本土歌手开演唱会也经常会送票，但基本上送的都是后排或边缘位置，像本次这种送的都是内场票的情况几乎不存在。



트위터를 정보용으로 하지만 공익을 위해(?)



브루노마스 콘서트 갔다가 세븐틴 봄



통로쪽 멍하니 보다가 호시의 셀린느 모자 쓴 사람이 있어서 ‘오 호시모자네’하고 그 다음 캡모자 쓴 작은(?)분 지나가는데 모자 밑으로 뒷머리가 풍성해서 ‘오.. 우지같네..’ 라고 생각한 순간 사람들이 소리 지름 pic.twitter.com/NRLibdf5So — S (@behappyteamsvt) June 17, 2023

헐 박서준이야ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

브루노마스 콘서트 너므 잘 즐겨요 ~ ~ pic.twitter.com/zg5vtFtn2Q — 쭈 (@_jjunny) June 18, 2023

随著艺人们现身演唱会的影片越传越广，韩网上也引爆大量评论，大家纷纷吐槽：「在我国明星艺人是什么官职吗，凭什么有特权」、「谁家演唱会送票送的是一楼第一排？？ 这次演唱会都开始了，还看到一堆保全人员护送明星入场，谁看到都会骂，活该」、「连小剧场演出都知道前三排是粉丝座」、「主办方是现代卡片，本次演唱会先向现代紫卡（年会费80万/韩币）的会员开放非公开预售，这批人都选不到内场第一排，笑死人了，真的是阶级社会」、「 明星在演唱会开始之前被经纪人、保全人员送进来的样子也很可笑，好位置留给明星，连入场都区别对待」、「普通人买到柱子后面的位置，明星们全都在内场，前所未闻」等。



브루노 마스 공연다녀와서 환불받고 싶다는 사람 pic.twitter.com/a5xYy9MXKV — francetracny (@francetracny) June 19, 2023

对此主办方『现代卡片』回应：「招待券送给了各经纪公司与赞助商手里，（他们送给谁）不受我们控制，主要是Bruno Mars在国内人气太火爆，引起了很多国内明星艺人的关注，才引发了本次事情的发生。」

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