《鱿鱼游戏》第二季正式选角公开：除了任时完，还有姜河那&《黑暗荣耀》朴成勋&梁东根！

Netflix今日上午公开《鱿鱼游戏》第二季阵容，除了第一季主演李政宰及李炳宪、魏河俊（魏嘏隽）、孔刘确定回归外，还加入四位新面孔：任时完、姜河那、朴成勋、梁东根。

选角预告片简短回顾了第一季的生存游戏，随著字幕「您期待的他们回来了」，依次出现「成奇勋」李政宰、「Front Man」李炳宪、「黄俊昊」魏河俊。



紧接著字幕写道：「以及，这个游戏的新参加者。」 画面出现第一季里决定是否参加游戏的红绿按钮机器，一个身影缓缓走来、犹豫之后按下绿键。 镜头一转，他就是任时完！这眼神真的很有戏：



第二位参加者是姜河那。 姜河那演过不少正直青年类角色，私下也是人品超好的美谈制造机，预告片里阴暗又霸气的眼神令人很期待他的演技变身：



第三位按下绿键的是朴成勋。 朴成勋在Netflix上一部大爆韩剧《黑暗荣耀》饰演天天穿名牌的富二代「全宰寯」，如果按照第一季的设定，这次他将摇身一变成为为钱豁出性命的赌徒，反差也是相当大：



第四位参加者是梁东根：



最后，第一季中把李政宰拉下水的孔刘也将再次露面，神秘一笑让人对第二季期待值拉高。



韩网友对第二季选角感到兴奋期待：「起鸡皮疙瘩」、「全部是善与恶共存的面孔，大发」、「任时完姜河那在《未生》的合作印象很深，期待这组合」、「好希望朴成勋延续全宰寯的性格，全的台词都太妙了，色盲也是生存未知数」、「任时完超适合眼神清澈的疯子」、「 全部是演技派，选角真不是开玩笑的」。

《鱿鱼游戏》第一季於2021年上线后记录到Netflix史上最长观看时间，掀起全世界范围的人气狂潮，导演黄东赫和主演李政宰也凭这部作品获得艾美奖最佳导演、首位亚洲视帝。 第二季预计於今年夏季投入拍摄，争取在2024年公开。

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