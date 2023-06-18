【韓網熱帖】不看重男生外貌的aespa寧寧

aespa最近作客了《認識的哥哥》，在「aespa看臉vs不看臉」的選擇中，寧寧表示「不看」。 金希澈表示：「（金）永哲哥是我們幾人中性格最好的！」寧寧聽完之後回答：「是嗎？ 所以呢？」

韓國網民評論：

1.寧寧太搞笑了，哈哈哈哈

2. 金希澈為什麼隊2002年出生的女孩這樣

3. 金永哲都能當寧寧的爸爸了，你讓她怎麼辦

4. 哈哈哈哈，寧寧回答得很到位

5. 她的意思應該是不只看外貌，還有其他附加條件

6. 金希澈越來越無趣了，還很無理

7. 金永哲什麼都沒做就被捲進去了，哈哈哈哈哈

8. 哈哈哈哈，那你讓她怎麼辦

9. 只看性格才是最沒用的

10. 《認識的哥哥》改名叫《餿了的哥哥》吧

#aespa #寧寧

Edit: Tracy

出處：https://theqoo.net/2831613587

圖源：IG@imnotningning、JTBC《認識的哥哥》截圖

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞