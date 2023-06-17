《車貞淑醫生》金炳哲自認魅力是「滿臉皺紋」！想拍傻瓜一般的純愛劇，期待挑戰「中年劉時鎮」角色

金炳哲在影視作品中經常飾演強勢角色，現實裡其實是很怕生、講話輕柔的中年宅男，而且意外地對於嘗試甜蜜戲愛情充滿期待。 大家會想看金炳哲主演的中年浪漫劇嗎？

本週《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來因《車貞淑醫生》而備受關注的演員金炳哲。 劉在錫問下一部作品有兩個選項的話，會選擇「傻瓜般的愛情故事」還是「強盜動作黑色片」，金炳哲毫不猶豫選擇了前者。 而聊到覬覦的角色時，金炳哲選擇了《太陽的後裔》劉時鎮：「這部愛情喜劇真的很好看。 拍《車貞淑醫生》時發現了中年愛情喜劇的可能性，如果可以演中年劉時鎮的話會很開心。」



曹世鎬問金炳哲最喜歡自己臉上哪部份，金炳哲回答是皺紋：「雖然皺紋蠻多的...」劉在錫立即很有共鳴地接過話：「真的很有魅力！雖然覺得有些難以親近，但是讓人可以親近起來的蓬鬆感。」 講出「蓬鬆感」三個字後大神自己也笑了XD



金炳哲說起在《車貞淑醫生》裡飾演的「徐人浩」被兩位又美又有能力的女人爭搶，原來不僅觀眾不理解，很多演員也會盯著他的臉發問：「到底是為什麼喜歡啊？」 金炳哲只能回答「誰知道呢」XD不過劉在錫表示人的魅力與外表是兩回事，也許這就是情人眼裡出西施吧~XD



此外，金炳哲透露自己在家會看著掃地機器人發呆、在電子遊戲機裡與狂戰士並肩作戰，雖然年近五十還沒結婚，其實也很想擁有家庭。 之前很多人因為他的影視形象而誤會，以為他是早早結婚、一見到女兒就笑顏逐開的「女兒奴」，得知他至今單身後驚訝不要！希望金炳哲出演中年愛情劇和組建家庭的願望都能實現呀~



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