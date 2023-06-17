《车贞淑医生》金炳哲自认魅力是「满脸皱纹」！想拍傻瓜一般的纯爱剧，期待挑战「中年刘时镇」角色

金炳哲在影视作品中经常饰演强势角色，现实里其实是很怕生、讲话轻柔的中年宅男，而且意外地对於尝试甜蜜戏爱情充满期待。 大家会想看金炳哲主演的中年浪漫剧吗？

本周《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来因《车贞淑医生》而备受关注的演员金炳哲。 刘在锡问下一部作品有两个选项的话，会选择「傻瓜般的爱情故事」还是「强盗动作黑色片」，金炳哲毫不犹豫选择了前者。 而聊到觊觎的角色时，金炳哲选择了《太阳的后裔》刘时镇：「这部爱情喜剧真的很好看。 拍《车贞淑医生》时发现了中年爱情喜剧的可能性，如果可以演中年刘时镇的话会很开心。」



曹世镐问金炳哲最喜欢自己脸上哪部份，金炳哲回答是皱纹：「虽然皱纹蛮多的...」刘在锡立即很有共鸣地接过话：「真的很有魅力！虽然觉得有些难以亲近，但是让人可以亲近起来的蓬松感。」 讲出「蓬松感」三个字后大神自己也笑了XD



金炳哲说起在《车贞淑医生》里饰演的「徐人浩」被两位又美又有能力的女人争抢，原来不仅观众不理解，很多演员也会盯著他的脸发问：「到底是为什么喜欢啊？」 金炳哲只能回答「谁知道呢」XD不过刘在锡表示人的魅力与外表是两回事，也许这就是情人眼里出西施吧~XD



此外，金炳哲透露自己在家会看著扫地机器人发呆、在电子游戏机里与狂战士并肩作战，虽然年近五十还没结婚，其实也很想拥有家庭。 之前很多人因为他的影视形象而误会，以为他是早早结婚、一见到女儿就笑颜逐开的「女儿奴」，得知他至今单身后惊讶不要！希望金炳哲出演中年爱情剧和组建家庭的愿望都能实现呀~



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