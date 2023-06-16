《清潭国际高等学校》李恩泉得罪女王Yuri成全校头号公敌！主动关心她的是真朋友还是陷阱（EP.5 –6）

[有雷] 《清潭国际高等学校》出身中低收入户家庭的李恩泉，偶然目睹女学生坠楼事件而改变了自己的人生。如愿进入了这所贵族学校，却像来到地狱一样成为全校公敌！她的援军出现，包含借她鞋子的神秘女学生以及理事长儿子徐道延，是真心想帮助她的吗？

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为了进入清潭高中，金惠仁（李恩泉饰）咬牙买下百万名牌皮鞋但却在卖场中失窃，她一口咬定穿著同款鞋子的白济娜（Yuri饰）是窃贼，扭打后甚至直接从她脚上抢走了那双鞋…此举为她日后进入清潭高中的每一天种下了祸根。而白济娜虽是清潭高中全校学生口中的女王，但却因父亲扶正了小三而心生不满。



踏入清潭高中只是金惠仁另一个地狱的开端，除了感受到来自四面八方的不友善眼神，置物柜中更放著来自白济娜的礼物，是那双鞋子！更写著「欢迎来到地狱」，金惠仁不禁低头看了看自己脚上的那一双，想起了自己做的蠢事。校园中所有人都等著为白济娜出气，她也正式成为全校追逐霸凌的对象。



金惠仁甚至还冲进理事长办公室去理论，认为理事长放任霸凌校风，不过理事长则认为学生们的人际关系并非他需要处理的事务，如果金惠仁不适应也可以提出退学申请。当她求助无门时，一位男学生主动接近她，原来他是理事长的儿子徐道延，为了了解坠楼的女学生金海仁当日遭遇的事件真相，系望能与金惠仁合作。於是隔天他直接与金惠仁手牵手进校园，公布两人高调恋爱中。



此举自然又在校园中掀起一阵热议，女学生们除了嫉妒更要想出其他办法让金惠仁出糗。於是邀请金惠仁参加一个限定派对，金惠仁还高调出席并且向之前家教学生娜妍借来一件纯白礼服，白济娜用红酒弄脏了她的礼服，金惠仁这才惊觉原来自己又踏入了另一个陷阱……



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