終於知道女團成員們都要瘋狂減肥的原因了！生圖和TV畫面對比太強烈了，上鏡胖10斤啊

很多人都說明星上鏡胖十斤，原本還不信，但是當看到aespa寧寧的生圖（意思是沒有修過的圖）鏡頭下的身材後終於相信了！

14日，寧寧參加了騰訊全新選秀節目《舞台2023》的錄製，該節目也成為了她在大陸綜藝節目的首秀，她穿了一身抹胸小黑裙，宛如行走的畫報主人公，纖細的腰身和四肢尤為吸睛。



寧寧的生圖與以往在電視上看到的她有些不同，作為aespa的老幺，臉上還留著嬰兒肥，飽滿的蘋果肌也是不少粉絲們喜歡她、覺得她十分有魅力的一點。 看了生圖才發現原來寧寧本人這麼瘦啊，幾乎是紙片人的程度，網友們看了之後紛紛表示：「終於知道女團成員為什麼都瘦成皮包骨了」、「原來上鏡胖10斤不是在說謊啊」、「天啊，她真人那麼瘦，在鏡頭上看起來還是肉肉的」等。



寧寧為了這次的《舞台2023》還專門開通了新浪微博，這件事情傳回韓國之後也引來了韓國網友的熱議，很多人認為她開通微博是為回中國發展鋪路，覺得這種行為就是一種背叛，更有極端網友號召以後愛豆團不要再招中國成員。 也有不少理智的網友表示「她也是中國孩子啊，為什麼不能開」。

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