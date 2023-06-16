49歲金炳哲大器晚成！10年無名期差點放棄，為維持生計做兼職

大紅之後觀眾們才開始關注起金炳哲那默默無聞的10年。

《車貞淑醫生》順利殺青，男一號徐仁豪的扮演者金炳哲在劇中大展穩重又搞笑的演技，雖然扮演的出軌渣男，卻讓觀眾恨不起來，還獲得了「可愛的垃圾」稱號。最近人氣暴漲的金炳哲做客了人氣綜藝節目《劉QUIZ》，提到了自己10年的無名期。 2001年金炳哲憑藉話劇《三姐妹》出道，2003年首次出演了電影《黃山伐》，這之後直到2016年出演《鬼怪》中的奸臣才被觀眾們注意到，就這樣度過了10多年的無名期。



當被劉在錫問及「如何熬過那段時間」時，金炳哲極為坦蕩地表示：「做過很多事情，沒戲拍的時候做過短篇電影和話劇的工作，總會有事情做的，努力找一找就會發現。」 為了維持生計，金炳哲也有做過兼職，「我當過國小生課後話劇老師，後來這課也沒了，因為是玩樂的課程，督導老師就把課廢了。」

大器晚成的金炳哲是否想過放棄表演呢？ 他說道：「有過，去當課後老師也是打算不再演戲的，還做過舞台導演。 時間久了之後再回過去看，似乎有些東西會刻意不再去想，讓我混亂的事情，比如不會賺錢，又沒有結婚等等，我都不會刻意去想。」



聊天途中，金炳哲還提到了劉在錫的暖心舉動，他說：「我們之前其實有見過，姜其永的婚禮上你擔任了司儀，最後大合照的時候，我還在猶豫到底站在哪裡比較合適，就聽到你在喊我過去，讓我站在你的身邊。」 又一次感謝了劉在錫當時的舉動。

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