歐尼好甜！《九尾狐傳1938》金素妍親自DM李棟旭所屬社致謝：「每次都幫我修圖...」

一般明星應該很難注意到隱藏這麼深的小事，金素妍不僅看到更親自表達感謝，真的好細心、好體貼~

昨天李棟旭在IG限動PO出一張截圖，內容是金素妍發給李棟旭所屬社的DM。 金素妍寫道：「您好，我是金素妍。 每次PO照片都把我也修得美美的，真的很感謝~」發送時間是5月29日、距離現在已經半個多月，但李棟旭現在才得知這件事，驚訝地留言：「哦莫娜！這麼晚才確認到紅酒（*金素妍的劇中角色）的心意... 我們宣傳組全都流下感動的眼淚... 歐尼ᅲᅲᅮᅮ」最後還加了一個小狐狸emoji。



原來李棟旭所屬社KINGKONG by Starship通過Naver Post（類似Blog）更新片場花絮時不僅PO了李棟旭的照片，也公開了包含金素妍在內的照片，並且全部一視同仁地調整光線、做出恰到好處的後期修繕。







對於這樣的瑣事，金素妍沒有視作理所當然，而是特地發DM向工作人員表達感謝，歐尼真的有一顆細膩的感恩之心~





此外，金素妍和李棟旭、金汎合作主演的tvN奇幻劇《九尾狐傳1938》已經在上週日迎來大結局，以自身最高收視率8.0%完美落幕。 據悉製片商有意製作第三季，各位演員也對這係列感情很深，紛紛表達了希望繼續出演的意願。



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