欧尼好甜！《九尾狐传1938》金素妍亲自DM李栋旭所属社致谢：「每次都帮我修图...」

一般明星应该很难注意到隐藏这么深的小事，金素妍不仅看到更亲自表达感谢，真的好细心、好体贴~

昨天李栋旭在IG限动PO出一张截图，内容是金素妍发给李栋旭所属社的DM。 金素妍写道：「您好，我是金素妍。 每次PO照片都把我也修得美美的，真的很感谢~」发送时间是5月29日、距离现在已经半个多月，但李栋旭现在才得知这件事，惊讶地留言：「哦莫娜！这么晚才确认到红酒（*金素妍的剧中角色）的心意... 我们宣传组全都流下感动的眼泪... 欧尼ᅲᅲᅮᅮ」最后还加了一个小狐狸emoji。



原来李栋旭所属社KINGKONG by Starship通过Naver Post（类似Blog）更新片场花絮时不仅PO了李栋旭的照片，也公开了包含金素妍在内的照片，并且全部一视同仁地调整光线、做出恰到好处的后期修缮。







对於这样的琐事，金素妍没有视作理所当然，而是特地发DM向工作人员表达感谢，欧尼真的有一颗细腻的感恩之心~





此外，金素妍和李栋旭、金泛合作主演的tvN奇幻剧《九尾狐传1938》已经在上周日迎来大结局，以自身最高收视率8.0%完美落幕。 据悉制片商有意制作第三季，各位演员也对这系列感情很深，纷纷表达了希望继续出演的意愿。



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