TVXQ昌珉提及與SJ圭賢「變熟」的契機：「出大事故後去探望他，沒想到他在病房裡玩《暗黑破壞神》，引起我的好奇」

這應該就是「男人，你成功引起我的注意」吧！（大笑）

Super Junior圭賢與東方神起最強昌珉為圈內著名的「同齡好友」。1988年出生的他們，除了有幾次一起合作舞臺表演，私下互動也往往成為話題。近期，昌珉在YouTube上分享與圭賢「變熟」的契機，令不少網友表示：「圭賢不愧是Super Junior的一員！XD」





昌珉出演由Eric Nam主持的《Daebak Show》，Eric Nam向昌珉提問：「SM娛樂裡應該有親近的人吧？據我所知，有Super Junior圭賢前輩、SHINee珉豪和NCT道英。你們四位經常聚在一起嗎？」

昌珉給予肯定的答案，並分享與圭賢的故事：圭賢曾經發生過嚴重事故，甚至有可能致命。幸運的是，他的恢復狀況良好。昌珉到醫院探望圭賢，結果圭賢在病房裡玩遊戲（昌珉用「傲慢」形容）。當時的他們沒有像現在一樣如此親密，昌珉心想：「這位朋友是什麼情況？」所以他很困惑（自己說完也覺得好笑XD）。

於是，昌珉決定邀請圭賢一起喝一杯，因為他很好奇：「這個傲慢的圭賢究竟是什麼樣的人？」所以他們一邊喝酒、一邊聊天。了解過後知道，圭賢是一位好人、也是一位好友。

後來，圭賢自己也有提這件事。當時圭賢很著迷於《暗黑破壞神》，朋友帶了喝的去探望他，他卻只顧著玩遊戲，這是不禮貌的，所以向昌珉表達歉意。昌珉多次提到「傲慢」，讓Eric Nam笑到不行。Eric Nam說：「至少你收到道歉了」，昌珉表示：「這是被迫的道歉，他自己（指圭賢）說他很不情願，因為我一直抱怨然後給他飲料喝。」（圭賢和昌珉真的好有趣哈哈哈）

另外，昌珉與珉豪變熟的契機是，他們都很喜歡足球；而道英的情況是，他本來就對比他年長的人很好，實際上他有很多同齡朋友，但因為道英喜歡哥哥們、想和哥哥們在一起，所以四個人常常一起見面。

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