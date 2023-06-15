TVXQ昌珉提及与SJ圭贤「变熟」的契机：「出大事故后去探望他，没想到他在病房里玩《暗黑破坏神》，引起我的好奇」

这应该就是「男人，你成功引起我的注意」吧！（大笑）

Super Junior圭贤与东方神起最强昌珉为圈内著名的「同龄好友」。1988年出生的他们，除了有几次一起合作舞台表演，私下互动也往往成为话题。近期，昌珉在YouTube上分享与圭贤「变熟」的契机，令不少网友表示：「圭贤不愧是Super Junior的一员！XD」





昌珉出演由Eric Nam主持的《Daebak Show》，Eric Nam向昌珉提问：「SM娱乐里应该有亲近的人吧？据我所知，有Super Junior圭贤前辈、SHINee珉豪和NCT道英。你们四位经常聚在一起吗？」

昌珉给予肯定的答案，并分享与圭贤的故事：圭贤曾经发生过严重事故，甚至有可能致命。幸运的是，他的恢复状况良好。昌珉到医院探望圭贤，结果圭贤在病房里玩游戏（昌珉用「傲慢」形容）。当时的他们没有像现在一样如此亲密，昌珉心想：「这位朋友是什么情况？」所以他很困惑（自己说完也觉得好笑XD）。

於是，昌珉决定邀请圭贤一起喝一杯，因为他很好奇：「这个傲慢的圭贤究竟是什么样的人？」所以他们一边喝酒、一边聊天。了解过后知道，圭贤是一位好人、也是一位好友。

后来，圭贤自己也有提这件事。当时圭贤很著迷於《暗黑破坏神》，朋友带了喝的去探望他，他却只顾著玩游戏，这是不礼貌的，所以向昌珉表达歉意。昌珉多次提到「傲慢」，让Eric Nam笑到不行。Eric Nam说：「至少你收到道歉了」，昌珉表示：「这是被迫的道歉，他自己（指圭贤）说他很不情愿，因为我一直抱怨然后给他饮料喝。」（圭贤和昌珉真的好有趣哈哈哈）

另外，昌珉与珉豪变熟的契机是，他们都很喜欢足球；而道英的情况是，他本来就对比他年长的人很好，实际上他有很多同龄朋友，但因为道英喜欢哥哥们、想和哥哥们在一起，所以四个人常常一起见面。

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