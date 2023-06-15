《魷魚遊戲2》一直隱藏的另一位男主是林時完！ 第二季總製作費超千億

《魷魚遊戲2》熱度大爆，現在才公開隱藏的男主，他就是大勢林時完。

15日，據韓媒《STAR NEWS》獨家報導稱林時完在Netflix劇《魷魚遊戲2》中試鏡成功。 去年6月黃東赫導演在Netflix Korea的官方SNS上透露《魷魚遊戲2》將由李政宰和李炳憲主演，孔劉或將亮相。 隨著林時完的加盟，他將和李政宰、李炳憲兩位影帝前輩合作，為故事注入新能量。



據悉《魷魚遊戲2》的總製作費超1000億（韓幣，下同），試鏡工作全部結束後預計於今年夏季投入拍攝，爭取在2024年向劇迷們公開。 對於林時完主演的消息，Netflix方面僅回應：「無可奉告」。

《魷魚遊戲》該劇講述了數百名為生活所困的人，為了456億的獎金參加了6個生死逃殺遊戲的故事，由李政宰、朴海秀、鄭好娟等人主演，於2021年9月在Netflix上開播，公開僅一個月就在全球擁有了1.1億觀眾，成為Netflix歷史上觀看次數的電視劇。 此外，《魷魚遊戲》在第74界艾美獎上獲得14項提名，雖然與最佳劇集擦肩而過，但李政宰獲評劇情類最佳男主角，黃東赫斬獲劇情類最佳導演獎，該劇共收穫6座獎盃。



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