李到晛♥林智妍《黑暗榮耀》公開戀愛後首度談到對方！「平常說話時都說平語，直接叫名字」

治癒劇《壞媽媽》在日前播出大結局，李到晛近日也接受採訪。
劇中，李到晛飾演因意外事故失去記憶，智商只剩下7歲的檢察官「崔強豪」一角。成人演員飾演7歲智商的人物並非易事，因爲稍有不慎就會受到演技超過的批評。 李到晛說：「演戲時最重點的部分是30多歲的強豪和7歲的強豪是同一個人，只是失去了記憶，不是別人。試著表現得像上了一點年紀的小學生，和導演一步一步調整了尺度。」
他和林智妍通過《黑暗榮耀》結緣發展爲戀人，因此被問到是否經常和戀人進行演技反饋時，李到晛回答：「我拍攝的時候她也在拍攝中，所以彼此很忙。雖然現在我已經結束了，但她依然因爲拍攝忙得不可開交。因此很難相互反饋，有時間的時候偶爾會聊一些關於演技的話題。」
接著，李到晛開玩笑地補充：「雖然對我說《壞媽媽》做得很好，但不知道有沒有看作品。但如果我說『馬上就要結束了，請多多關照，不覺得也很好搞笑嗎？』。」而兩人相差5歲，被問到兩人的稱呼時，李到晛也說平常說時說話比較輕鬆（說平語），沒有另外定好的稱呼或愛稱，只是叫了名字。
1995年的李到晛，不久後就得履行國防義務。 雖然他有短暫的空白期，但是李到晛表示完全不擔心。李到晛：「我認為一定有入伍後才能體驗到的、只有在軍隊才能感受到的經驗，所以我認為這對我今後的演藝生涯會有很大的幫助這是一個很好的機會，可以見到各種結識的人，學習他們的人生和優點。」
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