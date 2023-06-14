「PEAK TIME」最強男團VANNER、SEVENUS與M.O.N.T九帥7月15日來台

號召集結已出道男團為名進行一較高下，最精彩、實力旗鼓相當的「PEAK TIME」，自播出後便受到龐大粉絲關注，其中冠軍VANNER的五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光；亞軍SEVENUS的兩位成員Heejae、Ireah，以及第六名M.O.N.T的兩位成員Bitsaeon、Roda，共九位人氣實力小帥，也確定7/15（六）要來台北舉辦「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演唱會，而三小組成員，目前除了緊鑼密鼓排練外，也特地排出時間，分別錄製超可愛的小絮語與粉絲俏皮問候！

除了預告當天表演絕對精彩、舞台豐富外，三組小帥團的問候都不約而同化身「吃貨」，首先是冠軍VANNER的泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光，紛紛對VVS（官粉名）說出若時間允許，希望能抽空逛逛台北或品嚐小吃，泳光想逛夜市、GON想吃小籠包、泰煥想喝珍珠奶茶，慧成則超寵粉的說：「我想見VVS！」，此話一出，也讓其他成員紛紛附和，此行最期待的，就是見到當天活動見到VVS來現場！亞軍的SEVENUS也超可愛，除了與大家相約見面，當中Ireah還自爆曾來台北，對珍珠奶茶的印象最深刻，因此讓Heejae也跟著超期待，此行能喝到Ireah口中所說道地的珍珠奶茶！第六名的M.O.N.T也與粉絲相約不見不散，曾開唱世界各地，但台北行卻是兩人的首次演出，帶著迫不及待要來的興奮之情，除了承諾會帶來精彩內容，成員Roda點名想品嚐牛肉麵，Bitsaeon卻說了個超意外想吃的美食，竟是台北的麵包，Bitsaeon說：「我個人是聽說台北有很多好吃的麵包，所以我想吃很多的麵包！麵包！麵包！所以非常令人期待，總之我似乎已經可以感受到台北粉絲的熱情了，好想趕快去喔！」，重複三次「麵包」的他，已讓視頻前的粉絲感受到他的渴望了！



三組團體日前得知要來台北會粉絲，除了紛紛表達期待與感激外，為了讓大家看到他們最TOP的幻化唱功與百變舞技，目前已全面進入準備期，希望以滿分的表現回應粉絲滿分的鼓勵！訂於7/15（六）晚上7點，於「TICC台北國際會議中心」舉辦的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」，福利上，除了有全區歡送、贈送一組3張的紀念套卡外，也會抽500名觀賞彩排、團體合照（600名，每組藝人隨機抽200名，20人一組拍照）、簽名拍立得（180名，隨機發送）以及簽名海報（150名，一團簽50張隨機發送），堪稱是飽足感十足的福利！



節目資訊

節目名稱：「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」

演出日期：2023年7月15日（六）

入場時間：18：00（依現場實際情況而定）

演出時間：19：00

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

購票網站：KKTIX網頁以及APP購票

購票方式：本演出全區採實名制，請填寫正確的姓名及身分證字號 ，僅限在KKTIX 網站購票，避免權益受損。

購票網址：https://kktix.com/（網頁建置中)

活動票價：VIP5,800 / A區5,200 / B區4,200 / C區3,200 / D區2,200 / 身障席2,900

起售時間：2023年6月18日（日）上午10：30

instagram：dragonart28

主辦單位：華藝娛樂股份有限公司（主辦保留活動異動之權利）





福利：

全區歡送

全區贈送紀念套卡（一組3張）

觀賞彩排（500名）

團體合照（600名，每組藝人隨機抽200名，20人一組拍照）

簽名拍立得（180名，隨機發送）

簽名海報（150名，一團簽50張隨機發送）

福利注意事項：

1. 在 2023年6月26日（一） 凌晨整點00：00 前購買之有效票券才有抽獎資格。

2. 以上福利不能重複中獎。

3. 中獎結果將於2023年7月3日（一）下午13：30 公佈抽獎結果。

4. 此次活動之福利流程，皆配合政府防疫政策滾動式調整。

5. 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

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